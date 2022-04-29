Окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровщину

Зранку 29 квітня російські окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали Велика Костромка та Мар'янське Криворізького району.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Зачепило господарчі будівлі. Попередньо, люди не постраждали. Але ще уточнюємо", - написав він.

Також окупанти поцілили в одне з сіл у Великомихайлівській територіальній громаді. Влучили у житловий сектор і господарські будівлі, написав у Telegram голова обласної ради Микола Лукашук.

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"Люди цілі. Навіщо цілити в сараї - досі з головою ОВА не можемо зрозуміти. На території області окупаційних військ немає", - додав він.

Нагадаємо, Дніпро перебуває під загрозою ракетних ударів з боку РФ. Наразі з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні, якими можна виїхати до інших міст.

Оперативні новини станом на ранок 29 квітня

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