В окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза (відео)

Сьогодні, 29 квітня, в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза.
Причина пожежі невідома, але пропагандисти вже звинувачують Україну.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Типичный Донецк".
Зазначається, що перед світанком пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі міста.
На опублікованих у мережі кадрах, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.
Місцева влада ще не прокоментувала інцидент. Водночас у пропагандистських російських каналах у Telegram стверджують, що нібито причиною пожежі на нафтобазі став "обстріл з боку України".
Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на території нафтобаз "Роснефти" – палали резервуари для зберігання нафти.
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