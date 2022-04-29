В окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза (відео)

Сьогодні, 29 квітня, в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза.

Причина пожежі невідома, але пропагандисти вже звинувачують Україну.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Типичный Донецк".

Зазначається, що перед світанком пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі міста.

На опублікованих у мережі кадрах, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.

Місцева влада ще не прокоментувала інцидент. Водночас у пропагандистських російських каналах у Telegram стверджують, що нібито причиною пожежі на нафтобазі став "обстріл з боку України".

У Васильківському районі пролунали потужні вибухи і спалахнула пожежа

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на території нафтобаз "Роснефти" – палали резервуари для зберігання нафти.

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