У Бєлгородській області РФ повідомляють про пожежу на складі боєприпасів

Очільник Бєлгородської області РФ повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. Декілька хвилин перед цим він писав про гучні вибухи.
У районі села Стара Нелідівка (Бєлгородська область Росії), за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів.
Про це розповів губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.
"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав це повідомлення, пролунало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів", - повідомив російський губернатор.
Гладков стверджує, що руйнувань житлових будівель і постраждалих серед мирного населення немає.
Тим часом у Мережі з'явилося відео зі спалахами у небі над областю.
Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на території нафтобаз "Роснефти" – палали резервуари для зберігання нафти.
Раніше у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).
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