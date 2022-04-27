У Бєлгородській області РФ повідомляють про пожежу на складі боєприпасів

У Бєлгородській області РФ повідомляють про пожежу на складі боєприпасів

Очільник Бєлгородської області РФ повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. Декілька хвилин перед цим він писав про гучні вибухи.

У районі села Стара Нелідівка (Бєлгородська область Росії), за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів.

Про це розповів губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав це повідомлення, пролунало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів", - повідомив російський губернатор.

Гладков стверджує, що руйнувань житлових будівель і постраждалих серед мирного населення немає.

Тим часом у Мережі з'явилося відео зі спалахами у небі над областю.