Астрологічний прогноз на 27 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли людині важко протистояти численним спокусам, які можуть виникати буквально на кожному кроці. Щоб не здійснити вчинок, за який згодом доведеться червоніти, необхідно стримувати свої пориви – здебільшого, не найкращі – та емоції, які можуть зіпсувати стосунки з оточенням. Також великий ризик поринути у депресію – уникнути цього вдасться тим, хто зможе протягом дня підтримувати себе у спокійному стані духу, ще краще – у гарному настрої.

Символ дня: Жаба-мандрівниця.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливе каміння дня: жовтий нефрит, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: велика ймовірність травм, тому потрібно виявляти максимальну обережність: не піднімати тяжкості, не займатися екстремальними видами спорту, не робити різких рухів.

Сни дня: у снах нинішньої ночі підсвідомість покаже, які сторони особи людини тягнуть її у бік пітьми та мороку – варто дослухатися до її попереджень.

Афоризм дня: «Шляхи зла різноманітніший за шляхи добра» (Фома Аквінський).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна – і потрібно – виготовляти талісмани та обереги.

Табу дня: не вітаються ризиковані та необдумані дії, які можуть призвести до непередбачених наслідків.

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