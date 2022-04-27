Астрологический прогноз на 27 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда человеку трудно противостоять многочисленным соблазнам и искушениям, которые могут возникать буквально на каждом шагу. Чтобы не совершить поступок, за который впоследствии придется краснеть, необходимо сдерживать свои порывы – в большинстве своем не лучшие – и эмоции, которые могут испортить отношения с окружающими. Также велик риск погрузиться в депрессию – избежать этого удастся тем, кто сможет с течение дня поддерживать себя в спокойном состоянии духа, еще лучше – в хорошем настроении.

Символ дня: лягушка-путешественница.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому нужно проявлять максимальную осторожность: не поднимать тяжести, не заниматься экстремальными видами спорта, не делать резкие движения.

Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание покажет, какие стороны личности человека тянут его в сторону тьмы и мрака – стоит прислушаться к его предупреждениям.

Афоризм дня: "Пути зла разнообразнее путей добра" (Фома Аквинский).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – изготавливать талисманы и обереги.

Табу дня: не приветствуются рискованные и необдуманные действия, которые могут привести к непредвиденным последствиям.

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