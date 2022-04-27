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Астрологический прогноз на 27 апреля

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Астрологический прогноз на 27 апреля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда человеку трудно противостоять многочисленным соблазнам и искушениям, которые могут возникать буквально на каждом шагу. Чтобы не совершить поступок, за который впоследствии придется краснеть, необходимо сдерживать свои порывы – в большинстве своем не лучшие – и эмоции, которые могут испортить отношения с окружающими. Также велик риск погрузиться в депрессию – избежать этого удастся тем, кто сможет с течение дня поддерживать себя в спокойном состоянии духа, еще лучше – в хорошем настроении. 

Символ дня: лягушка-путешественница. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому нужно проявлять максимальную осторожность: не поднимать тяжести, не заниматься экстремальными видами спорта, не делать резкие движения. 

Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание покажет, какие стороны личности человека тянут его в сторону тьмы и мрака – стоит прислушаться к его предупреждениям. 

Афоризм дня: "Пути зла разнообразнее путей добра" (Фома Аквинский).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – изготавливать талисманы и обереги. 

Табу дня: не приветствуются рискованные и необдуманные действия, которые могут привести к непредвиденным последствиям. 

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