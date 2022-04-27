В Белгородской области РФ сообщают о пожаре на складе боеприпасов

Глава Белгородской области РФ сообщил, что в одном из сел региона горит склад боеприпасов. Несколько минут до этого он писал о громких взрывах.
В районе села Старая Нелидовка (Белгородская область России), по предварительной информации, горит склад боеприпасов.
Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Примерно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока писал это сообщение, раздались еще три взрыва. Только что связался с председателем Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительным данным, горит склад боеприпасов", – сообщил российский губернатор.
Гладков утверждает, что разрушений жилых построек и зданий среди мирного населения нет.
Тем временем в Сети появилось видео со вспышками в небе над областью.
Напомним, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – горели резервуары для хранения нефти.
Ранее в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео).
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