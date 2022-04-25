В Брянске, где горит нефтебаза, уже началась паническая эвакуация

В Брянске, где горит нефтебаза, уже началась паническая эвакуация

Куда именно власти города планируют вывозить детей из школ, пока неизвестно.

Учащиеся школ Брянска, где продолжается пожар, были выведены с территории учебных заведений. Власти приступили к эвакуации части школ города.

Об этом пишет издание "Новости Брянска".

По информации СМИ, ученики покинули территорию пяти школ — №1, 4, 9, 36, 64, расположенных неподалеку от нефтебазы "Дружба".

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Напомним, в ночь на 25 апреля город в городе Брянск, граничащий с Украиной, вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – горят резервуары для хранения нефти.

Масштабы пожара МЧС РФ не разглашаются, но жителей близлежащих жилых домов эвакуировали. Жители города сообщают, что этому предшествовали мощные взрывы. Пожару предоставлен повышенный ранг, есть повреждение резервуаров.

Горящие нефтебазы входят в комплекс нефтепровода "Дружба", через который в Европу поступает российская нефть.

В российском Брянске горит нефтебаза

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