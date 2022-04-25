Украина передала западным партнерам План по ужесточению санкций против России — Зеленский

На переговорах с представителями США, прибывшими вчера в Киев, – госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином украинская сторона обсудила пути усиления санкций против РФ.

Об этом 25 апреля в видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

"Тот факт, что Россия не ищет мира и демонстративно убивает даже на Пасху, свидетельствует, что нужно большее санкционное давление. Нужно перекрыть все возможности России обходить санкции. Поэтому мы передали партнерам специальный План по усилению санкций против Российской Федерации, разработанный международной экспертной группой. под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола", — заявил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что отдельно обсудили и вопросы финансовой поддержки Украины во время и после войны.

"Отдельный пункт переговоров – финансовая поддержка для Украины. Когда тирания имеет колоссальный финансовый ресурс от экспорта нефти и газа, вопрос финансовой поддержки свободы становится жизненно важным. Услышал полное понимание этой позиции от американских друзей. Не только в контексте помощи Украине сейчас, во время войны, а для послевоенного восстановления", — сказал глава украинского государства.

Также читайте Зеленский назвал вопрос номер один на переговорах с Блинкеном и Остином

Стоит отметить, что вечером 24 апреля в Украину с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили вопросы военной финансовой помощи Украине.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: