Україна передала західним партнерам План щодо посилення санкцій проти Росії - Зеленський

На переговорах з представниками США, які вчора прибули до Києва, – держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном українська сторона обговорила шляхи посилення санкцій проти РФ.

Про це 25 квітня у відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Той факт, що Росія не шукає миру й демонстративно вбиває навіть на Великдень, свідчить, що потрібен більший санкційний тиск. Потрібно перекрити всі можливості Росії обходити санкції. Тож ми передали партнерам спеціальний План щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, який розробила міжнародна експертна група під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола", - заявив президент України.

Зеленський також наголосив, що окремо обговорили і питання фінансової підтримки України під час та після війни.

"Окремий пункт переговорів – фінансова підтримка для України. Коли тиранія має колосальний фінансовий ресурс від експорту нафти й газу, питання фінансової підтримки свободи стає життєво важливим. Почув повне розуміння цієї позиції від американських друзів. Не тільки в контексті допомоги Україні зараз, у час війни, а й для післявоєнної відбудови", - сказав глава української держави.

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Варто зазначити, що ввечері 24 квітня до України з робочим візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони держави Ллойд Остін. Вони провели зустріч з президентом Володимиром Зеленський, на якій обговорили питання військової фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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