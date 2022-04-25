У Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася панічна евакуація

Куди саме влада міста планує вивозити дітей зі шкіл, поки що невідомо.
Учні шкіл Брянська, де триває пожежа, були виведені з території навчальних закладів. Влада розпочала евакуацію частини шкіл міста.
Про це пише видання “Новости Брянска”.
За інформацією ЗМІ, учні залишили територію п’яти шкіл - №1, 4, 9, 36, 64, що розташовані неподалік від нафтобази “Дружба”.
Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня місті у місті Брянськ, яке межує з Україною, спалахнула пожежа на території нафтобаз "Роснефти" – палають резервуари для зберігання нафти.
Масштаби пожежі МНС РФ не розголошуються, але жителів прилеглих житлових будинків евакуювали. Жителі міста повідомляють, що цьому передували потужні вибухи. Пожежі надано підвищений ранг, є пошкодження резервуарів.
Нафтобази, що горять, входять до комплексу нафтопроводу "Дружба", через який до Європи надходить російська нафта.
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