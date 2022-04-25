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Володимир Дантес віддав свою автівку волонтерам

Володимир Дантес віддав свою автівку волонтерам

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Володимир Дантес віддав свою автівку волонтерам

Володимир Дантес / Instagram Володимира Дантеса

Артист зізнався, що на час війни залишився без своєї Tesla.

Володимир Дантес віддав свій електромобіль Tesla лимонного кольору на потреби столичних волонтерів. Тепер вони за допомогою цієї автівки доставляють гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує.

Про це співак розповів у програмі Слави Дьоміна "Слава+".

"Розсікає Києвом, розвозить бронежилети, дітям - їжу", - сказав артист.

Нагадаємо, герцоги Кембриджські здійснили важливий візит, щоб дізнатися, як британці допомагають українцям.

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