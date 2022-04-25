У російському Брянську вибухнула та палає місцева нафтобаза

Офіційна російська влада досі нічого не коментувала.

Декілька вибухів прогриміло в російському Брянську.

Росіянські очевидці події діляться кадрами пожеж у соцмережах.

"Прикра" подія сталася на брянській нафтобазі.

Також, за непідтвердженою інформацією, вибух стався на території місцевої військової частини.

Повідомляється, що горять резервуари із паливом. Даних про постраждалих не надходило. За словами жителів, перед початком пожежі було чути потужний звук, а заграва від вогню зараз видно з різних точок міста.

Офіційна російська влада досі нічого не коментувала щодо інциденту.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський прокоментував вибух на нафтобазі у російському Бєлгороді і звинувачення РФ, що причиною вибуху начебто стала атака українських вертольотів.

Додамо, що 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).

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