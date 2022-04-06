Паніка в російському Бєлгороді: мешканці масово труять голубів (відео)

До неадекватної поведінки росіян спонукають міфи про “біологічну зброю” та “заражених птахів”.

У російському місті Бєлгороді, розташованому за 40 км від кордону з Україною, через міфи російської пропаганди про “американські біологічні лабораторії”, де заражають птахів, місцеві мешканці масово труять голубів.

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Відповідне відео, зняте жителем Бєлгорода, з’явилося у соцмережах у вівторок, 5 квітня.

На знятих кадрах авто відео демонструє купки мертвих птахів, які лежать просто на вулиці, і бідкається, що з цим неподобством “треба щось робити”.

Раніше російське видання “Фонтанка” опублікувало повідомлення на під’їзді одного із житлових будинків цього російського міста, в якому йшлося про “36 лабораторій США”, в яких “уже понад 30 років заражають птахів і гризунів хворобами (чуми, холери та ін.), призначеними для нас”. Оголошення містило заклик не приваблювати голубів булками та стерегтися від зарази.

Фото із соцмереж Нагадаємо, в Бєлгородській області поруч із містом Шебекіне росіяни активно риють окопи. Влада переконує, що такі заходи потрібні для перестрахування.

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