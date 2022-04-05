Російські окупанти викрали та катують священника ПЦУ з Одеси

Окупанти у Бєлгороді катують українського священника.

Російські окупанти викрали та катують настоятеля Свято-Троїцького храму Одеси отця Василя Вирозуба, який на початку війни на цивільному катері поїхав рятувати прикордонників із острова Зміїний.

Про це повідомив генерал поліції В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що на цивільному катері "Сапфір" 26 лютого на острів Зміїний, щоб врятувати українських прикордонників, разом із іншими захисниками виїхали отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їх помічники.

"До теперішнього часу настоятель Свято-Троїцького храму Одеси отець Василь Вирозуб, священник Православної церкви України перебуває у полоні у російських окупантів. Відомо, що російські окупанти з початку вивезли його до Криму, а потім перевезли до слідчого ізолятора м. Бєлгород. Свідки повідомляють, що працівники ФСБ Росії застосовують катування стосовно священнослужителя", - написав Аброськін.

Нагадаємо, сержант військово-космічних сил РФ Денис Малюк, який вже 3 роки проживає на Черкащині, заявив, що хоче захищати Україну у війні з Росією.

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