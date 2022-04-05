Росіяни риють окопи в Бєлгородській області біля кордону з Україною

Влада каже, що вони перестраховуються.

В Бєлгородській області поруч із містом Шебекіне росіяни активно риють окопи. Влада переконує, що такі заходи потрібні для перестрахування.

Про це у відеозверненні заявив голова Шебекінського округу Володимир Жданов

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Він сказав, що є військовою людиною, тому він схильний нібито перестраховуватись. Представник влади охрестив окопи "земляними роботами".

"Читаю ваші коментарі і розумію, що сьогодні викликає занепокоєння проведення земляних робіт на території нашого муніципалітету. Повірте, це на наше з вами прохання. Я як людина військова завжди перестраховуюсь. І сьогодні, я вас запевняю, що безпеці нашої території, як і раніше, нічого не загрожує", – сказав Жданов.

У Белгородській області РФ почали рити окопи у прикордонних районах.



24.02.22: Візьмемо Київ за три дні.



05.04.22: Ми починаємо рити окопи та готувати Белгород до оборони. pic.twitter.com/8UFK14a32M — Промисловий Портал (@ua_industrial) April 5, 2022

Нагадаємо, в ніч проти 1 квітня в Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Міністерство оборони РФ у завданні ракетних ударів звинуватило ЗСУ.

Окрім того, напередодні в тому ж Бєлгороді внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація.

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