Россияне роют окопы в Белгородской области у границы с Украиной

Власти говорят, что они перестраховываются.
В Белгородской области рядом с городом Шебекино россияне активно роют окопы. Власти утверждают, что такие меры необходимы для перестрахования.
Об этом в видеообращении заявил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
Он сказал, что jy военный человек, поэтому склонен якобы перестраховываться. Представитель властей окрестил окопы "земляными работами".
"Читаю ваши комментарии и понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей просьбе. Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по-прежнему ничего не угрожает", – сказал Жданов.
В Белгородской области РФ начали рыть окопы в приграничных районах.— Промышленный Портал (@ru_industrial) April 5, 2022
24.02.22: Возьмем Киев через три дня.
05.04.22: Мы начинаем рыть окопы и готовить Белгород к обороне. pic.twitter.com/8UFK14a32M
Напомним, в ночь на 1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Министерство обороны РФ в нанесении ракетных ударов обвинило ВСУ.
Кроме того, накануне в Белгороде вследствие пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.
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