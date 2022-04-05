"Кращий, аніж планувався, але зробити можна більше": Кулеба про п`ятий пакет санкцій ЄС

Остаточне схвалення цих обмежувальних заходів ще очікується.

П'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який буде запроваджений незабаром, є кращим, аніж раніше планувався, але зробити можна більше.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеозвернення у мікроблозі Twitter.

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Глава МЗС нагадав, що сьогодні, 5 квітня, Європейський Союз оголосив про п`ятий пакет санкцій, але остаточне схвалення цих обмежувальних заходів ще очікується.

"Безумовно, ми вивчимо ретельно остаточний документ, але з того, що ми почули сьогодні, з публічної заяви, я можу зробити висновок, що п`ятий пакет безсумнівно набагато кращий, аніж він був лише ще дні тому. Деякі наші запити були почуті, як закриття портів ЄС або заборона імпорту російського вугілля до Європейського Союзу. Ми цінуємо це, але ми вважаємо, що набагато більше можна зробити, беручи до уваги рівень російських злочинів і продовження агресії проти українців", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Україна продовжить працювати з країнами-членами ЄС, з Європейською комісією, щоб продовжувати посилювати тиск на Росію.

"Єдина річ, через яку я щиро шкодую, і я сподіваюсь, що ви приєднаєтесь до мене у зв`язку з цим, - полягає у тому, що кожного разу, аби отримати сильний санкційний пакет від Європейського Союзу, сотні українців повинні загинути через катування, гвалтування і вбивства. І з цієї причини я закликаю тих країн-членів ЄС, не увесь Євросоюз, я не звинувачую усіх, - але я закликаю тих країн-членів, які завжди сидять і чекають моменту, коли для них буде можливо уникнути сильніших санкцій стосовно Росії, - подумати про людські життя, які вони можуть зберегти за допомогою дій", - заявив міністр.

Глава МЗС закликав ці країни змінити підхід до санкцій. "Чим сильніші санкції ви застосуєте проти Росії, тим скоріше російська агресія проти України припиниться, і більше людських життів буде врятовано", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, проти РФ запроваджують санкції й різні технологічні компанії. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові санкції, які запровадили проти Росії.

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