Цифрова блокада РФ триває: техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії

Також компанії запроваджують відповідні санкції й проти Білорусі, яка допомагає у війні.

В Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Наразі технологічні компанії ввозапроваджують ять нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території.

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Які санкції запровадили компанії проти Росії та Білорусі, яка допомагає у війні, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Які техкомпанії відмовляються співпрацювати з РФ та які нові санкції запроваджують:

Шведська компанія Tele2 AB відмовилася продовжувати ліцензію російського оператора Tele2 на бренд після закінчення терміну контракту. Документ передбачає співпрацю до березня 2023 року. Компанія також шукає, як можна раніше припинити ліцензію.

Програмістів із РФ та Білорусі відсторонили від всесвітнього конкурсу Google. Їх не допустять до всесвітнього конкурсу програмістів Google Summer of Code (GSoC), повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

"‎У зв'язку з поточними обставинами GSoC 2022 не приймає учасників (учасників, наставників або адміністраторів організацій) з РФ, Білорусі та так званих ДНР та ЛНР. Немає обмежень для учасників, що перебувають на території України, але поза межами ДНР та ЛНР", — йдеться в повідомленні.

Airbnb заборонив російським та білоруським громадянам бронювати житло по всьому світу.

Acronis International GmbH зупинив діяльність у Росії. Розробник Acronis припинив усі операції на території РФ. Компанія спеціалізується на системних рішеннях для корпоративних та домашніх користувачів щодо роботи із жорсткими дисками, резервному копіюванні даних, управлінні завантаженням операційних систем, редагуванні дисків, знищенні даних та інших системних засобів.

Google видалила з пошукової видачі сайти "Минобороны" РФ і "Госзакупок".

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