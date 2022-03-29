У Росії на кордоні з Україною лунають потужні вибухи - ЗМІ повідомляють про пожежу на складі боєприпасів (відео)

За даними росЗМІ, постраждало четверо військовослужбовців, тим часом, за словами губернатора області, потерпілих немає.
Пізно ввечері 29 березня у районі села Красний Октябрь Бєлгородського району (РФ) чути вибухи та видно клуби диму, що здіймаються у небо.
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"Голова села зараз перебуває на місці. Зі мною на прямому зв'язку. Оперативно мені повідомляє всю інформацію. Жертв та постраждалих серед мешканців немає. Руйнувань на території селища немає", - заявив Гладков.
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За його словами, на місці працюють усі екстрені служби. Причина наразі - невідома. Тим часом засоби масової інформації повідомляють, що, ймовірно, горить склад боєприпасів.
За попередню інформацією, за даними росЗМІ, при попаданні снаряда у військове містечко поранені четверо військовослужбовців.
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