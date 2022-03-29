У Росії на кордоні з Україною лунають потужні вибухи - ЗМІ повідомляють про пожежу на складі боєприпасів (відео)

У Росії на кордоні з Україною лунають потужні вибухи - ЗМІ повідомляють про пожежу на складі боєприпасів (відео)

За даними росЗМІ, постраждало четверо військовослужбовців, тим часом, за словами губернатора області, потерпілих немає.

Пізно ввечері 29 березня у районі села Красний Октябрь Бєлгородського району (РФ) чути вибухи та видно клуби диму, що здіймаються у небо.

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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"Голова села зараз перебуває на місці. Зі мною на прямому зв'язку. Оперативно мені повідомляє всю інформацію. Жертв та постраждалих серед мешканців немає. Руйнувань на території селища немає", - заявив Гладков.

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За його словами, на місці працюють усі екстрені служби. Причина наразі - невідома. Тим часом засоби масової інформації повідомляють, що, ймовірно, горить склад боєприпасів.

За попередню інформацією, за даними росЗМІ, при попаданні снаряда у військове містечко поранені четверо військовослужбовців.

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