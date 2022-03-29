Окупанти заблокували евакуаційні автобуси у Василівці та колони людей, які рухалися до Запоріжжя

Окупанти заблокували евакуаційні автобуси у Василівці та колони людей, які рухалися до Запоріжжя

Вантажівки з гуманітарною допомогою також були зупинені російськими загарбниками.

У вівторок, 29 березня, у Василівці Запорізької області російські військові заблокували проїзд евакуаційним автобусам, де перебували біженці з Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"У місті Василівка сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які було направлено зранку до Бердянська, Мелітополя і Енергодару.

Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухалися за маршрутом до Запоріжжя з Токмака та Енергодару.

Ми ведемо перемовини і вимагаємо від окупантів розблокувати роботу на Василівці, на напрямку до Бердянська. Завтра ми спрямуємо всі свої зусилля на забезпечення трьох гуманітарних коридорів, які були погоджені сьогодні: Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Енергодар", - наголосила керівниця міністерства.

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