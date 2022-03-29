Уряд готує програму підтримки українців, яких примусово депортували до Росії - Верещук

Міністерка дала поради громадянам України.
Уряд готує програму підтримки українців, яких примусово депортували до Росії.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Верещук заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України із російської території, куди їх примусово перемістили. І уряд наразі готує програму підтримки таких людей. Вони мають знати, що їх тут чекають та їм допоможуть.
"Якщо в таких людей є при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати.
Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися", - цитує Верещук офіційний сайт Уряду.
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