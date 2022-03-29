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Над Харківщиною українська ППО збила винищувач-бомбардувальник та БПЛА

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Над Харківщиною українська ППО збила винищувач-бомбардувальник та БПЛА

Associated Press

Уже не вперше ППО збиває повітряні цілі в районі Ізюма.

У небі над Харківщиною в районі міста Ізюм Збройні сили збили ворожий винищувач-бомбардувальник та безпілотний літальний апарат. 

Про це повідомляє повітряне командування "Схід".

"Й знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО 29 березня - мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник. Немає для вас над Україною сприятливої погоди і не предбачається", - йдеться у повідомленні.

Раніше керівника Офісу президента Андрій Єрмак закликав Захід надавати Україні ще більше зброї, щоб перемогти у війні проти Росії.

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