На Закарпатті 22-річний хлопець ледь не спалив цвинтар: фото

На Закарпатті 22-річний хлопець ледь не спалив цвинтар: фото

Молодик хотів спалити сухостій, але вогонь розкинувся далі і ледь не охопив кладовище.

На Закарпатті 22-річний молодик ледь не знищив сільський цвинтар під час спалювання сухостою неподалік. Коли вогонь із його ділянки розповсюдився і вже почав досягати кладовища, палій зателефонував до пожежників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

"Мешканець села Сімер Перечинської територіальної громади тепер стовідсотково переконаний, що більше ніколи не буде спалювати сухотрав’я та ще й іншим скаже. Дійти до такого переконання 22-річному чоловіку допомогли вчорашні події. Пообіді він вирішив поприбирати на власному обійсті та підпалив сухостій. Але тут почалося непередбачуване, через вітер полум’я швидко розповсюдилось територією та вже почало наближатись до сільського кладовища", - йдеться у повідомленні.

Коли залишалося якихось десять метрів до цивнтаря, молодик сам зателефонував рятувальникам.

"Отакої, сам підпалив – сам "здався" поліції та рятувальникам… та чемно погодився сплатити штраф до державного бюджету", - поінформували надзвичайники.

Вогнеборці оперативно загасили пожежу площею 0,5 га та виписали палію штраф у 6120 гривень.

Загалом за неповний березень закарпатські рятувальники вже склали на порушників 37 протоколів за статею 77-1 Кодексу України про адмінправопорушення.

Нагадаємо, на Прикарпатті палій сухої трави пошкодив газопровід високого тиску, внаслідок чого без газу залишилися чотири села.