Шмигаль повідомив, чи є в Україні дефіцит палива

Україна змінює джерела поставки пального.

Російські окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру України, зокрема стратегічні об'єкти – нафтобази.

Протягом останніх кількох днів росіяни завдали авіаударів по нафтобазам у Київській, Волинській, Львівській та Рівненській областях.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб уникнути дефіциту палива, Україна змінює джерела поставки пального. Також було запроваджено ряд нормативних рішень для врегулювання питання.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми прибрали акциз, знизили ПДВ, що призвело до зниженню ціни до 10 грн на 1 л. Забезпечуємо ЗСУ та стратегічні галузі. Допомагаємо аграріям. Працюємо з мережами і з точку зору доставки пального в країну, і з точки зору його ціни на АЗС. Ведемо перемовини з світовими компаніями та іншими державами щодо поставок. Не скажу, що це просто – переорієнтуватись з одних джерел поставок на інші. Проте це шлях і ми рухаємося ним", - сказав він.

Нагадаємо, Україна має 9 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах.

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