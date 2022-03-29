Шмигаль сообщил, есть ли в Украине дефицит топлива

Украина меняет источники поставки горючего.
Российские оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру Украины, в том числе стратегические объекты – нефтебазы.
В последние несколько дней россияне нанесли авиаудары по нефтебазам в Киевской, Волынской, Львовской и Ровенской областях.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы избежать дефицита топлива, Украина меняет источники поставки топлива. Также был введен ряд нормативных решений по урегулированию вопроса.
Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Мы убрали акциз, снизили НДС, что привело к снижению цены до 10 грн на 1 л. Обеспечиваем ВСУ и стратегические отрасли. Помогаем аграриям. Работаем с сетями и с точки зрения доставки горючего в страну, и с точки зрения его цены на АЗС. Ведем переговоры с мировыми компаниями и другими государствами по поставкам. Не скажу, что это просто – переориентироваться из одних источников поставок на другие. Однако это путь и мы движемся по нему", — сказал он.
Напомним, Украина имеет 9 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах.
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