Заходу потрібно надавати Україні ще більше зброї - Єрмак

Заходу потрібно надавати Україні ще більше зброї - Єрмак

Україні необхідні винищувач та системи ППО, які закриють наше небо від російської артилерії.

Заходу потрібно надавати Україні ще більше зброї, щоб перемогти у війні проти РФ.

Про це глава офісу президента Андрій Ярмак повідомив в ефірі каналу MSNBC.

“Ми, безперечно, вдячні за допомогу, яка зараз надається Заходом, включно із санкціями проти Росії, але війна продовжується. Люди втрачають власні домівки та життя. Росіяни обстрілюють наші міста ракетами по кілька разів на день, руйнують їх. І ми повинні розуміти всі, що у цій війні нам потрібна лише перемога”, - наголосив Андрій Єрмак.

Він також додав, що Україні необхідні винищувачи та системи ППО, які закриють наше небо від російської артилерії.

“Потрібна важка зброя та далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню, протикорабельні ракети, бойові дрони і якомога скоріше. Скільки ще втрачених життів українців потрібно, щоб в нас запрацював ленд-ліз?” - додав Єрмак.

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