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Японський телеканал створив українську версію сайту

Японський телеканал створив українську версію сайту

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Японський телеканал створив українську версію сайту

Фото: Посольство Японії в Україні

Тепер можна читати та дивитись новини з Японії з субтитрами українською мовою.

Японський телеканал NHK WORLD JAPAN створив українську версію сайту.

Про це повідомило Посольство Японії в Україні у Facebook.

"Тепер на сайті суспільного мовника NHK WORLD JAPAN за допомогою технології штучного інтелекту можна читати та дивитись новини з Японії з субтитрами українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Фото: Посольство Японії в Україні / ©
Фото: Посольство Японії в Україні

Читати і переглядати новини можна за посиланнями: www.nhk.or.jp і www3.nhk.or.jp.

Нагадаємо, російський ринок залишиться без японських авто преміум-класу.

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Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
154
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