Японський телеканал створив українську версію сайту

Тепер можна читати та дивитись новини з Японії з субтитрами українською мовою.
Японський телеканал NHK WORLD JAPAN створив українську версію сайту.
Про це повідомило Посольство Японії в Україні у Facebook.
"Тепер на сайті суспільного мовника NHK WORLD JAPAN за допомогою технології штучного інтелекту можна читати та дивитись новини з Японії з субтитрами українською мовою", - йдеться у повідомленні.
Читати і переглядати новини можна за посиланнями: www.nhk.or.jp і www3.nhk.or.jp.
Нагадаємо, російський ринок залишиться без японських авто преміум-класу.
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