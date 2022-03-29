Японський телеканал створив українську версію сайту

Тепер можна читати та дивитись новини з Японії з субтитрами українською мовою.

Японський телеканал NHK WORLD JAPAN створив українську версію сайту.

Про це повідомило Посольство Японії в Україні у Facebook.

"Тепер на сайті суспільного мовника NHK WORLD JAPAN за допомогою технології штучного інтелекту можна читати та дивитись новини з Японії з субтитрами українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Фото: Посольство Японії в Україні

Читати і переглядати новини можна за посиланнями: www.nhk.or.jp і www3.nhk.or.jp.

Нагадаємо, російський ринок залишиться без японських авто преміум-класу.

Читайте також: