Японія відмовилась сплачувати Росії за газ рублями

Кабмін Японії закликав бізнес не погоджуватися на вимоги РФ.

Японія не буде розраховуватись за російський газ та інші послуги у рублях, як того вимагає президент РФ Володимир Путін у відповідь на західні санкції.

Про це пише видання Nikkei Asia.

Кабінет міністрів Японії вимагатиме від японських компаній, які закуповують російські енергоносії, не виконувати вимогу Росії про здійснення платежів у рублях, пише видання.

Відповідно до домовленостей "Великої сімки" влада Японії закликає бізнес не погоджуватися на вимоги РФ, заявив журналістам генеральний секретар уряду Японії Хіроказу Мацуно.

Чиновник також зазначив, що йому не відомо про деталі контрактів японських компаній із російськими продавцями зрідженого природного газу, і чи можуть вони виконувати російські вимоги.

Нагадаємо, Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі.

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