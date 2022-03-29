У Дніпрі та області скоротили комендантську годину

Тепер вона діятиме з 21:00 до 6:00.
У Дніпрі та області з 29 березня скоротили комендантську годину. Тепер вона діятиме з 21:00 до 6:00.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.
"Під час комендантської години необхідно бути вдома. Заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток", - наголосили в ОВА.
Зазначимо, що раніше на Дніпропетровщині комендантська година діяла з 20:00 до 06:00.
Нагадаємо, що російські окупанти випустили ракети по місту Нікополь Дніпропетровської області. Інформації щодо загрози місту наразі немає.
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