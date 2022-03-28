На Дніпропетровщині працює понад 80% малого та середнього бізнесу

На Дніпропетровщині працює понад 80% малого та середнього бізнесу

Працюють практично всі великі підприємства.

На Дніпропетровщині станом на 28 березня працюють практично всі великі підприємства і понад 80% малого та середнього бізнесу.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

Він закликав мешканців Дніпра та області виходити на роботу та підтримувати економіку України.

Резніченко підкреслив, що ворожих військ на території Дніпропетровської області немає.

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти провокували Збройні сили України на Дніпропетровщині. Загарбники обстріляли Криворізький район з території Херсонщини.

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