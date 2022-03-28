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Окупанти провокували ЗСУ на Дніпропетровщині: як минула ніч

Окупанти провокували ЗСУ на Дніпропетровщині: як минула ніч

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Окупанти провокували ЗСУ на Дніпропетровщині: як минула ніч

Триває 33-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У ніч на 28 березня російські окупанти провокували Збройні сили України на Дніпропетровщині. Загарбники обстріляли Криворізький район з території Херсонщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Обійшлося без постраждалих. Ракетних ударів протягом ночі не відбулося.

Наразі на Дніпропетровщині все спокійно. Ситуація в області повністю контрольована ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси проти одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Прокуратура розпочала кримінальне провадження.

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