Оккупанты провоцировали ВСУ на Днепропетровщине: как прошла ночь

Пошли 33-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину.
В ночь на 28 марта российские оккупанты провоцировали Вооруженные силы Украины на Днепропетровщине. Захватчики обстреляли Криворожский район с территории Херсона.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Обошлось без пострадавших. Ракетных ударов ночью не произошло.
Сейчас на Днепропетровщине все спокойно. Ситуация в области полностью контролируется ВСУ.
Напомним, что оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы против одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Прокуратура приступила к уголовному производству.
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