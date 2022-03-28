Оккупанты провоцировали ВСУ на Днепропетровщине: как прошла ночь

Пошли 33-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину.

В ночь на 28 марта российские оккупанты провоцировали Вооруженные силы Украины на Днепропетровщине. Захватчики обстреляли Криворожский район с территории Херсона.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Обошлось без пострадавших. Ракетных ударов ночью не произошло.

Сейчас на Днепропетровщине все спокойно. Ситуация в области полностью контролируется ВСУ.

Напомним, что оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы против одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Прокуратура приступила к уголовному производству.

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