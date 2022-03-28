Оккупанты оставили Славутич — мэр

Над Славутичем развевается сине-желтый флаг, оккупанты выехали за пределы города.

Российские военные покинули город Славутич. Об этом заявил городской голова Юрий Фомичев.

Он опроверг фейки вражеской пропаганды, что якобы местные власти сотрудничают с оккупантами и просили их о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать, и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает. Нам помогают из всех городов и городков Украины", — сказал Фомичев в видеообращении.

Он отметил, что Славутич "живет под украинским флагом и по украинским законам".

Ранее сообщалось, что оккупанты в Славутиче воровали у украинцев картофель.

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