Окупанти залишили Славутич — мер

Над Славутичем майорить синьо-жовтий прапор, окупанти виїхали за межі міста.

Російські військові залишили місто Славутич. Про це заявив міський голова Юрій Фомічев.

Він спростував фейки ворожої пропаганди, що нібито місцева влада співпрацює з окупанти та просила їх про гуманітарну допомогу.

"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити, і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає. Нам допомагають з усіх міст та містечок України", — сказав Фомічев у відеозверненні.

Він наголосив, що Славутич "живе під українським прапором і по українських законах".

Раніше повідомлялося, що окупанти у Славутичі крали в українців картоплю.

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