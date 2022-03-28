Українські військові збили над Одеською областю російську ракету

Ракету збило повітряне командування "Південь".

Повітряні Сили ЗСУ збили в небі над Одеською областю російську ракету.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"От і подробиці. Мінус ворожа ракета над Одещиною. Ворогу - пекло! Дяка повітряному командуванню "Південь"!", - написав Братчук у Facebook.

Нагадаємо, протягом 27 березня Повітряні Сили ЗСУ знищили:

4 російські літаки;

1 російський гелікоптер;

2 російські БпЛА;

2 російські крилаті ракети.

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