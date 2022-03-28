Українські військові збили над Одеською областю російську ракету

Ракету збило повітряне командування "Південь".
Повітряні Сили ЗСУ збили в небі над Одеською областю російську ракету.
Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"От і подробиці. Мінус ворожа ракета над Одещиною. Ворогу - пекло! Дяка повітряному командуванню "Південь"!", - написав Братчук у Facebook.
Нагадаємо, протягом 27 березня Повітряні Сили ЗСУ знищили:
- 4 російські літаки;
- 1 російський гелікоптер;
- 2 російські БпЛА;
- 2 російські крилаті ракети.
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