Масштабна повітряна тривога в Україні: повідомляють про стратегічну авіацію РФ і балістику на Київ

Повітряна тривога

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У ніч проти 7 жовтня значну частину України охопила повітряна тривога через загрозу ракетної атаки.

За повідомленнями моніторингових каналів, у повітрі перебувають 13 бортів стратегічної авіації РФ — 10 бомбардувальників Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья", та три Ту-160 з аеродрому "Бєлая".

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Окрім цього, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з районів Брянська та Курська.

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Також повідомляється про балістичну ракету в напрямку Києва.

Станом на 03:12 карта повітряних тривог свідчила про загрозу для більшості центральних, північних, східних і південних областей України.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, що раніше Зеленський знову терміново звернувся до українців через загрозу масованої атаки — коли вона може бути

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