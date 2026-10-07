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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8113
Час на прочитання
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Масштабна повітряна тривога в Україні: повідомляють про стратегічну авіацію РФ і балістику на Київ

У ніч проти 7 жовтня в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про активність стратегічної авіації РФ та загрозу застосування балістичних ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Повітряна тривога

Повітряна тривога

У ніч проти 7 жовтня значну частину України охопила повітряна тривога через загрозу ракетної атаки.

За повідомленнями моніторингових каналів, у повітрі перебувають 13 бортів стратегічної авіації РФ — 10 бомбардувальників Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья", та три Ту-160 з аеродрому "Бєлая".

Окрім цього, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з районів Брянська та Курська.

Також повідомляється про балістичну ракету в напрямку Києва.

Станом на 03:12 карта повітряних тривог свідчила про загрозу для більшості центральних, північних, східних і південних областей України.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, що раніше Зеленський знову терміново звернувся до українців через загрозу масованої атаки — коли вона може бути

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