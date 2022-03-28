Оккупанты ворвались в Офис представительства президента Украины в АР Крым в Херсоне

Оккупанты ворвались в Офис представительства президента Украины в АР Крым в Херсоне

Офис Представительства в Херсоне временно прекратил работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии России на территории Украины.

Во временно оккупированном Херсоне кафиры ворвались в офис Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Об этом сообщают на странице представительства в фейсбуке.

Оккупанты сломали двери, сняли государственный флаг и вынесли технику и документы, которые оставались в помещении Представительства.

"Соответствующие факты проверяются компетентными органами. Вместе с тем, не исключаем провокаций и призываем граждан осторожничать и пока воздержаться от посещения офиса. Кроме того, сообщаем, что офис Представительства в Херсоне временно прекратил работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии РФ на территории Украины. Сотрудники Представительства работают дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории для выполнения своих должностных обязанностей и помощи гражданам Украины из оккупированного Крыма, которые обращаются в Представительство", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Черниговской области российские кафиры похитили 7 жителей Сновска, среди которых был и городской голова. Их на автомобилях вывезли в сторону Городни.