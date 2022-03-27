Гороскоп на 28 марта для всех знаков Зодиака: день ссор и конфликтов

Гороскоп на 28 марта для всех знаков Зодиака: день ссор и конфликтов

День, когда напряжение, возникающее между людьми – как по поводу, так и без повода – может в любой момент вылиться в серьезный конфликт.

Искры будут сыпаться при малейшем соприкосновении, о том, во что могут вылиться словесные перепалки, и говорить не приходится, поэтому лучше не заметить чьей-то агрессивности и пройти мимо, чем встрять в ссору. Также велика вероятность пустой и бездумной траты денег, о которой – в силу абсолютной ненужности приобретенных вещей – впоследствии придется пожалеть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 марта для Овнов

Нежелательно ничего покупать и платить по счетам: покупки окажутся бракованными – то есть, станут пустой тратой денег, а даже ошибка в одной цифре в платежке направит средства не туда, куда нужно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 марта для Тельцов

Упадок сил, который вы можете почувствовать в этот день, сделает невозможным осуществление дел, которые вы запланировали на начало недели: не стоит перенапрягаться – лучше отдохнуть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 марта для Близнецов

От активных действий, которые являются вашим фирменным стилем, сегодня лучше отказаться – проку от них все равно не будет, но поскольку вы все равно не сможете сидеть без дела, найдите себе спокойное занятие

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 марта для Раков

Не стоит общаться с коллегами на личные темы: даже если вам очень захочется с кем-то поделить своими переживаниями, промолчите, если, конечно, не хотите, чтобы ваша ситуация стала всеобщим достоянием.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 марта для Львов

День категорически не подходит для того, чтобы – в надежде на серьезные выплаты – рисковать своими деньгами: даже лотерейные билеты покупать не стоит – вам все равно не удастся ничего выиграть.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 марта для Дев

Сегодня нежелательно отправляться в поездки, даже если речь идет о перемещении в соседний населенный пункт – велика вероятность поломки транспорта или других причин, которые затруднят возвращение домой.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 марта для Весов

Перед тем как браться за новые дела, необходимо завершить старые – так вам удастся расчистить плацдарм для очередных – даже очень важных и серьезных – свершений.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 марта для Скорпионов

Велика вероятность ссоры с любимым человеком или близким другом: чтобы это не произошло, идите на уступки тем, кто вам действительно дорог – в чем и почему они были неправы, объясните им позднее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 марта для Стрельцов

Воздержитесь от светов даже в том случае если их настоятельно будут у вас спрашивать: люди с удовольствием свалят на вас вину за свои ошибки, которые якобы совершили по вашему наущению.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 марта для Козерогов

Не расходуйте впустую энергию, которая в это время и так будет стремиться к нулю: решение важных вопросов нужно перенести на пару дней – сегодня вы только даром потратите на них время и силы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 марта для Водолеев

Вы почувствуете, что вас как будто бы что-то подталкивает сделать крупную покупку или вложить деньги в рискованное предприятие – используйте всю силу воли для того, чтобы этого избежать и впоследствии не жалеть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 марта для Рыб

Разладившиеся отношения с любимым человеком – явление временное, поэтому не стоит принимать его близко к сердцу: ссоры бывают у всех, а трудности в совместной жизни вскоре исчезнут.

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