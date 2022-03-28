Уилл Смит на церемонии "Оскар-2022" ударил и послал известного актера

Крис Рок неудачно пошутил о жене артиста.

В этом году церемония "Оскар-2022" не обошлась без драки.

Известный американский актер Уилл Смит ударил в лицо прямо своего коллегу – Криса Рока. А все потому, что актер неудачно пошутил о жене Смита – Джаде.

Уилл не стал терпеть, подошел к Крису и дал ему пощечину. Тем временем на трансляции полностью пропал звук, а актеры вели словесную перепалку. Но когда появился звук, то было слышно, что Смит послал Криса.

Кстати, в этом году Уилл Смит получил свою первую статуэтку "Оскар". Звание "лучшего" звезде принесла работа в ленте "Король Ричард" режиссера Рейнальдо Маркуса Грина. Актер сыграл роль отца чемпионок по теннису Винус и Серены Уильямс.

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