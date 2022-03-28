Путин добился обратного эффекта вторжением в Украину — Шольц

Фактически вся Украина срослась как нация.

Президент России Владимир Путин добился обратного эффекта своим полномасштабным вторжением в Украину. Он действительно думал, что украинцы будут приветствовать русские войска на своей земле.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ARD.

"Фактически вся Украина срослась как нация", — сказал Шольц.

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Канцлер добавил, что украинский народ сорвал планы Путина, используя имеющиеся средства для сопротивления российскому оккупанту.

Шольц считает, что действия президента РФ также привели к тому, что НАТО усилила защиту восточного фланга Альянса.

Напомним, что Шольц отверг требование России по расчетам за российский газ в рублях. Он напомнил, что большинство договоров предполагают уплату в евро или долларах.

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