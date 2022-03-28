Путін домігся зворотного ефекту вторгненням в Україну - Шольц

Фактично вся Україна зрослася як нація.

Президент Росії Володимир Путін домігся зворотного ефекту своїм повномасштабним вторгненням в Україну. Він справді думав, що українці вітатимуть російські війська на своїй землі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє ARD.

"Фактично вся Україна зрослася як нація", - сказав Шольц.

Також читайте В РФ тіла окупантів спалюють у плавильних печах або крематоріях — Фейгін

Канцлер додав, що український народ зірвав плани Путіна, використовуючи наявні засоби для опору російському окупанту.

Шольц вважає, що дії президента РФ також сприяли тому, що НАТО посилила захист східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, що Шольц відкинув вимогу Росії щодо розрахунків за російський газ у рублях. Він нагадав, що більшість договорів передбачають сплату в євро чи доларах.

Читайте також: