Шольц відкинув вимогу Путіна платити за газ у рублях

Більшість чинних угод про закупівлю газу вимагають оплати в євро або доларах США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимогу Росії щодо розрахунків за російський газ у рублях. Він нагадав, що більшість договорів передбачають оплату в євро чи доларах.

Про це пише видання Politico.

“Ми вивчили це питання. Наразі з'ясували, що є фіксовані контракти, у яких зазначено валюту, у якій проводяться платежі. І здебільшого там вказані євро чи долар", - зазначив канцлер.

Він також підкреслив, що G7 погодилася “зберігати санкції проти Росії стільки, скільки необхідно, і стежити за їхньою ефективністю”.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про прийняте рішення зобовʼязати покупців газу з "недружніх" країн купувати рублі на російському ринку та платити за постачання газу в російських рублях.

"І США, і ЄС оголосили в принципі дефолт за своїми зобов'язаннями перед Росією. І тепер у світі кожен знає, що зобов'язання у доларах і євро можуть бути невиконані. Абсолютно очевидно, що у зв'язку з цим постачати і в ЄС, і в США і отримувати оплату у доларах, євро не має для нас жодного сенсу”, — сказав Путін.

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