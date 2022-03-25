Шольц отверг требование Путина платить за газ в рублях

Большинство действующих соглашений о закупке газа требует оплаты в евро или долларах США.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг требование России по расчетам за российский газ в рублях. Он напомнил, что большинство договоров предполагают оплату в евро или долларах.

Об этом пишет издание Politico.

“Мы изучили этот вопрос. Сейчас выяснили, что есть фиксированные контракты, в которых указана валюта, в которой проводятся платежи. И большей частью там указаны евро или доллар", — отметил канцлер.

Он также подчеркнул, что G7 согласилась "сохранять санкции против России столько, сколько необходимо, и следить за их эффективностью".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о принятом решении обязать покупателей газа из "недружественных" стран покупать рубли на российском рынке и платить за поставки газа в российских рублях.

"И США, и ЕС объявили в принципе дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть невыполнены. Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять и в ЕС, и в США, и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас никакого смысла”, — сказал Путин.

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