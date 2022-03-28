"Оскар-2022": найкращим фільмом визнали "CODA: У ритмі серця"

Режисером стрічки став Шан Гейдер.

Стала відома назва стрічки, яка цьогоріч отримала статуетку "Оскар" у номінації "Найкращий фільм".

Так, престижна нагорода дісталася картині "Кода" режисера Шана Гейдера.

У фільмі головну роль виконала Емілія Джонс. За сюжетом, Рубі Росі – єдина, хто у своїй родині чує. Вона хоче стати співачкою, але не може залишити батьків та брата, бо у неї важлива роль – сурдоперекладача. Коли родинна справа – рибальство – опиняється під загрозою, дівчина має зробити вибір, хоча їй і дуже страшно.

Картина завоювала найвищі нагороди Гільдії продюсерів та Гільдії кіноакторів.

Фільм отримав три номінацій на "Оскар", серед яких "Найкращий адаптований сценарій" та "Найкраща чоловіча роль другого плану".

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