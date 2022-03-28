"Оскар-2022": список лауреатів цьогорічної премії

Просто зараз у Лос-Анджелесі оголошують всіх переможців головної премії світу кіно.

У Лос-Анджелесі триває найочікуваніша кінопремія року – "Оскар-2022".

Зовсім скоро стане відомо, хто ж отримав головні статуетки премії світу кіно.

Цікаво,що цьогоріч церемонію організували в дещо іншому форматі – більш динамічному.

Так, вручення статуеток у восьми категоріях, серед яких "Найкращий звук", "Найкращий грим", "Найкращий короткометражний мультфільм", запланували за годину до початку основної церемонії. До телевізійної версії потраплять лише промови переможців у цих номінаціях. Переможців у інших номінаціях вирішили оголошувати так само, як і минулоріч.

Повний список володарів премії "Оскар-2022" (оновлюється):

Найкращий звук: "Дюна"

Найкращий документальний короткометражний фільм: "Королева баскетболу"

Найкращий монтаж фільму: "Дюна"

Найкращий оригінальний саундтрек: "Дюна" – Ганс Циммер

Найкраща робота художника-постановника: "Дюна"

Найкращий грим та зачіски: "Очі Теммі Фей"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Склоочисник"

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Довге прощання"

Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос ("Вестсайдська історія")

Аріана ДеБос / Associated Press

Найкраща операторська робота: "Дюна"

Найкращі візуальні ефекти: "Дюна"

Найкращий костюм:

Найкращий адаптований сценарій:

Найкращий оригінальний сценарій:

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Найкращий анімаційний фільм:

Найкраща оригінальна пісня:

Найкращий документальний повнометражний фільм:

Найкращий іноземний фільм:

Найкраща чоловіча роль:

Найкраща жіноча роль:

Найкращий режисер:

Найкращий фільм:

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