"Оскар-2022": список лауреатів цьогорічної премії

Просто зараз у Лос-Анджелесі оголошують всіх переможців головної премії світу кіно.
У Лос-Анджелесі триває найочікуваніша кінопремія року – "Оскар-2022".
Зовсім скоро стане відомо, хто ж отримав головні статуетки премії світу кіно.
Цікаво,що цьогоріч церемонію організували в дещо іншому форматі – більш динамічному.
Так, вручення статуеток у восьми категоріях, серед яких "Найкращий звук", "Найкращий грим", "Найкращий короткометражний мультфільм", запланували за годину до початку основної церемонії. До телевізійної версії потраплять лише промови переможців у цих номінаціях. Переможців у інших номінаціях вирішили оголошувати так само, як і минулоріч.
Повний список володарів премії "Оскар-2022" (оновлюється):
Найкращий звук: "Дюна"
Найкращий документальний короткометражний фільм: "Королева баскетболу"
Найкращий монтаж фільму: "Дюна"
Найкращий оригінальний саундтрек: "Дюна" – Ганс Циммер
Найкраща робота художника-постановника: "Дюна"
Найкращий грим та зачіски: "Очі Теммі Фей"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Склоочисник"
Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Довге прощання"
Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос ("Вестсайдська історія")
Найкраща операторська робота: "Дюна"
Найкращі візуальні ефекти: "Дюна"
Найкращий костюм:
Найкращий адаптований сценарій:
Найкращий оригінальний сценарій:
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Найкращий анімаційний фільм:
Найкраща оригінальна пісня:
Найкращий документальний повнометражний фільм:
Найкращий іноземний фільм:
Найкраща чоловіча роль:
Найкраща жіноча роль:
Найкращий режисер:
Найкращий фільм:
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