"Оскар-2022": найкращою акторкою стала Джессіка Честейн

Заповітну статуетку акторка отримала за роль у стрічці "Очі Теммі Фей".

Щойно американська кіноакадемія у прямому ефірі назвала ім'я "Найкращої акторки" року.

Так, "Оскар" цьогоріч отримала Джессіка Честейн. Найбажанішу статуетку зірці принесла роль Теммі у фільмі "Очі Теммі Фей" режисера Майкла Шоволтера.

The Oscar for Best Actress in a Leading Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/Yny0Mxj9Yr — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

У цій номінації за статуетку також боролися Олівія Колман із "Незнайома донька", Пенелопа Крус, яка зіграла у фільмі "Паралельні матері", Ніколь Кідман із "Бути Рікардо" та Крістен Стюарт за роль у стрічці "Спенсер".

Зауважимо, 2008 року Честейн дебютувала у повнометражному кіно, зігравши головну роль в фільмі "Жолін", за яку була удостоєна премії за найкращу жіночу роль на Міжнародному кінофестивалі в Сіетлі. За роль у фільмі "Прислуга" вона була номінована на "Золотий глобус" та "Оскар" у категорії Найкраща жіноча роль другого плану.

У трилері "Тридцять хвилин по півночі", вона зіграла Маю й за бездоганне перевтілення була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. 2014-го вона разом із Меттью Макконагі, Енн Гетевей та Майклом Кейном знялась у науково-фантастичній драмі "Інтерстеллар".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію церемонії "Оскар-2022".

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