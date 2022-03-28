"Оскар-2022": найкращим актором став Вілл Сміт

Актор отримав статуетку за роль Річарда у стрічці "Король Річард".

Щойно під час прямої трансляції найпрестижнішої у світі кінопремії "Оскар-2022" було названо ім'я переможця у номінації "Найкраща чоловіча роль".

Так, статуетку отримав Вілл Сміт. Звання "найкращого" зірці принесла робота у стрічці "Король Річард" режисера Рейнальдо Маркуса Ґріна. Актор зіграв роль батька чемпіонок з тенісу Вінус та Серени Вільямс.

The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/yEH5RLzxh2 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Цікаво, що конкуренцію Сміту склали Гав'єр Бардем за роль у стрічці "Бути Рікардо", Бенедикт Камбербетч із фільму "У руках пса", Ендрю Гарфілд з картини "Тік-так, бум!" та Дензел Вашингтон, який зіграв у "Макбеті".

Зауважимо, Вілл Сміт був номінований на "Оскар" чотири рази. Він володар премій "Золотий глобус", "BAFTA", "Премії Гільдії кіноакторів США" та "Греммі". А 2008 року зірка очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, заробивши за рік 80 млн доларів.

Найбільшого визнання Вілл Сміт здобув за роль Мухаммеда Алі у фільмі "Алі". Також він зіграв у стрічках "День незалежності" та "Люди у чорному".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію церемонії "Оскар-2022".

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