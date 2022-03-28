"Оскар-2022": на церемонії хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні (відео)

Організатори назвали воєнні дії, які розпочав Путін, "конфліктом".

На церемонії вручення премії "Оскар-2022" вшанували жертв війни в Україні хвилиною мовчання.

Втім, організатори назвали воєнні дії, які розпочав Путін, "конфліктом". В середині церемонії Американська кіноакадемія показала текст на екрані.

"Ми хотіли б хвилиною мовчання продемонструвати нашу підтримку народу України. Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо поряд з Україною. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine", – йдеться у відео.

Перед хвилиною мовчання американська співачка Даян Воррен заспівала Somehow You Do, написану для стрічки "Чотири добрі дні" з Мілою Куніс. Зауважимо, композиція номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща пісня".

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