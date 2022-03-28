Астрологічний прогноз на 28 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день важкої енергетики, коли невідома сила підштовхуватиме людей до сварок та конфліктів, тому необхідно виявляти максимум терпіння до свого оточення: вже завтра «вітер» зміниться, а напруженість між людьми залишиться. Також максимально обережно треба поводитися із грішми – краще взагалі нічого не купувати. Якщо ж такої можливості немає, купувати слід лише найнеобхідніше, та й то багато разів перевірити ціну і порахувати решту.

Символ дня: Трясовина.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий для активних дій день.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: аурипігмент, хризопраз, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: велика ймовірність травм, тому небажано не лише займатися силовими видами спорту, але й робити різкі рухи – це може призвести до серйозних наслідків.

Афоризм дня: "Рух – комора життя" (Плутарх).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: гарний час для виготовлення оберегів і талісманів, які збережуть життя коханим людям у наш непростий час.

Табу дня: головна якість, яка потрібна будь-якій людині цього дня, – це обережність, до того ж у всьому, але насамперед це стосується життєвих ситуацій та незнайомих людей.

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