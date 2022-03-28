Астрологический прогноз на 28 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день тяжелой энергетики, когда неведомая сила будет подталкивать людей к ссорам и конфликтам, поэтому необходимо проявлять максимум терпения по отношению к окружающим: уже завтра «ветер» переменится, а напряженность между людьми останется. Также максимально осторожно нужно обращаться с деньгами: лучше вообще ничего не покупать, если же такой возможности нет, покупать только самое необходимое, да и то по многу раз перепроверять цену и тщательно пересчитывать сдачу.

Символ дня: Трясина.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз, жадеит.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому нежелательно не только заниматься силовыми видами спорта, но и делать резкие движения – это чревато серьезными последствиями.

Афоризм дня: «Движение – кладовая жизни» (Плутарх).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: хорошее время для изготовления оберегов и талисманов, которые сохранят жизнь любимым людям в наше непростое время.

Табу дня: главное качество, которое необходимо любому человеку в этот день, это осторожность – причем, во всех отношениях, но прежде всего это касается жизненных ситуаций и незнакомых людей.

Читайте также: Что звезды нам пророчат: гороскоп на 28 марта - 3 апреля 2022 года